Eleman bulamayınca fırını eşine devretti! Şimdi önünde kuyruklar oluşuyor

Hakan Akbıyık, AA muhabirine, eleman bulmakta sorun yaşayınca ve işi tek başına yetiştiremeyince eşine mesleği öğretmek zorunda kaldığını söyledi.



Eşinin kısa sürede işi kavradığını vurgulayan Akbıyık, müşterilerin de memnun kaldığını dile getirdi.



Eşinin pide ve lahmacunu gayet güzel yaptığına işaret eden Akbıyık, "İşi öğrendi, güzel de yapıyor. Herkes de memnun. Benim yerime o geçti şimdi. Garsonluk, malzemelerin hazırlığı gibi işleri şimdi ben yapıyorum. Usta o oldu, çırak ben. İlk başlarda biraz tereddüt etti. 'Öğrenebilir miyim?' diye düşündü ama zaman geçtikçe alıştı. Hamur işlerinden de anlıyor. Hatta benden daha iyi yaptığını söyleyenler var. O yüzden artık tezgahın başında o var." dedi.