Elazığlı kuyumcu tespihe yatırım yaptı! 10 tespihe 2 milyona yakın para ödedi: 'Gelecek için önemli bir yatırım'

Tespih ustası Hadin Bulut ise "Tespihe çocukluğundan beridir bir merakı var. Bayağı bir koleksiyon biriktirdi. Fiyat olarak söylemek istemiyorum ama bir villa parası kadar vardır. Ben tespih satıyorum ama benden daha fazla kıymetli tespih toplamıştır. Bu tarz ürünler fazla bulunmuyor. Bizim tanıdıklarımıza satmamızın nedeni bizim içinde iyi oluyor. Yarın müşteri geldiği zaman biz koleksiyonerleri arıyoruz. Değeri neyse ödüyoruz ve tekrar alıyoruz. Bu tür ürünler artık fazla bulunmuyor. Malzeme ne kadar nadirse o kadar kıymetli oluyor" ifadelerini kullandı.