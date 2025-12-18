Elazığ'da sevindiren haber! 15 gün süren çalışmalar tamamlandı: 20 yıllık sorun çözüldü

1

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde uzun yıllardır devam eden içme suyu sorunu, yapılan altyapı çalışmalarıyla çözüme kavuştu. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köyün içme suyu altyapısı güçlendirildi. Çalışmalar çerçevesinde bölgede yaklaşık 40 metre drenaj çalışması gerçekleştirildi.