Elazığ'da keşfedildi! Köyün ortasından fışkırdı, 6 bin yıllık hazine
Kaynak : İHA
Elazığ'ın Uluova köyünde keşfedildi. Köyün orta yerinde tepelik alanda bulundu. Daha önce böylesine rastlanılmadı. Köy halkı ortaya çıkan manzara karşısında inanamadı.
Elazığ'ın 12 kilometre güneyindeki Uluova'da yer alan Tadım Kalesi'nde yürütülen kazılarda ortaya çıktı.
Tadım Kalesi kazılarında, 6 bin yıllık tapınak keşfinin ardından Roma dönemine ait 'kral veya soylu yolu' gün yüzüne çıkarıldı.
Geçtiğimiz aylarda aynı alanda 6 bin yıllık bir tapınak bulunmuş, bölgenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekilmişti.
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2025 yılında 12 aya yayılan kazılar, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülüyor.
Alanda çalışmalarını sürdüren Kazı Sorumlusu Arkeolog Ergün Demir ise "Tadım Kalesi'nde tahminen Roma dönemine ait bir kral ya da soylu yolunun bir kısmını açığa çıkardık. Bu noktada kazılarımız devam edecektir" dedi.