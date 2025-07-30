Elazığ'da 'büyülü' kahvehane! Sırrını kimse bilmiyor, 1977 yılında başladı: Birden uyuyakalıyorsun

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Komşu köyden gelen Lütfü Yalçın ise kahvehanenin etkisini esprili bir dille anlatarak, "Nedense bu kahvehanenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatıyor, yarı geziyor. İçeri giren tam yatıyor, dışarı çıkan yarı buçuk ayık geziyor. Buranın özelliği budur. Oraya girip, dinleniyorlar ve hemen yatıyorlar. Bazen biz de dinlenmeye geliyoruz. Horlayanları da duyuyoruz" şeklinde konuştu.