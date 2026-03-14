Elazığ Kent Müzesi’nde zaman yolculuğu! Turistler hayran kalıyor
14.03.2026 - 17:37
Elazığ Kent Müzesi envanterine kazandırılan 130 yıllık tarihi daktilo, ziyaretçileri dijital çağdan koparıp mekanik bir yolculuğa çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eser görenleri büyülüyor.
1
Elazığ Ticaret Odası tarafından Kent Müzesi envanterine kazandırılan tarihi daktilo, hem şehrin ticari geçmişine hem de dönemin iletişim araçlarına ışık tutuyor. Uzun yıllara tanıklık eden bu özel eser, müzede sergilenen dikkat çekici objeler arasında yer alıyor.
2
Kent Müzesi’nde sergilenen daktilo, özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip bu tarihi daktiloyu yakından inceleyerek o dönemin teknolojisi hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.
3
Tarihi değeriyle öne çıkan daktilo, Elazığ’ın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak Kent Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.