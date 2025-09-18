Elazığ iki aydır gizemli bir tehlikeyle karşı karşıya! Mahallelinin gözüne uyku girmiyor: Sırayla nöbet tutmaya başladılar

4

Mahalle sakinlerinden Murat Sevim, son dönemde büyük zarar gördüğünü belirterek, "İki aydır bu saldırılar başlamıştır, 135 tane tavuğum gitti. Yalnız hep gündüz götürüyorlar. Tavukların yanında duruyoruz, yine tilkiler gelip götürüyor. Bir tane götürüyor, bazı günler dört tane götürüyor. Benim 135 tane tavuğumu, 25 tane de kazımı götürdü. Yani 5, 10 tane değil, benim zararım çok. Bunu nasıl yapacağımızı daha bilmiyoruz. Nöbet tutuyoruz. Hayvanları saldığımız zaman yanında bir kişi duruyor ama durduğumuz halde yine götürüyor. Gündüz vakti bahçenin içine, evin önüne kadar gelmişler" dedi.