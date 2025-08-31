El arabasında satıyordu, restoran açtı: Rize'ye has köfte üretmeyi başardı

2

Babalarının İstanbul'dan Rize'ye dönüşü sonrası el arabasıyla başladığı köfteciliği restorana taşıyan ve babalarının tarifine 'Rize köftesi' adını verdiklerini ifade eden Fil, "Babamın 1950'li yıllarda İstanbul Mecidiyeköy'den Rize'ye gelişi ile başlamış. Rize Limanı'nda el arabasıyla deniz ve köfte satardı. Bu da bir farklılık oluşturdu. 1980'li yıllarda biz ağabeylerimle, yani aile olarak devam ettirdik. 2018 yılına geldiğimizde ise restoran işine girdik. Babamızdan öğrendiğimiz bu köftenin bir ismi olması lazım dedik ve 'Bunun ismi Rize köftesi olsun' dedik" ifadelerini kullandı.