Ekonomist Korhan Berzeg'in kemikleri Gönen'e getirildi!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıktı. Berzeg'in, evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kafatası ve 12 kemiği, incelemenin yapıldığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan jandarma ekipleri tarafından alındı. Pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için ilçeye gelecek olan ailesine teslim edileceği açıklandı.
DHA
• 23 Mayıs 2024 - 11:00 • Son Güncelleme:
DHA
• 23 Mayıs 2024 - 11:00 • Son Güncelleme: