EHLİYET AFFINDA SON DURUM | Ehliyet affı olacak mı? Ehliyet affı TBMM gündemine geldi mi?
Ehliyet affı son dakika gelişmeleri 2026 yılı itibarıyla milyonlarca sürücü tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Trafik cezaları, ceza puanı dolumu, alkollü araç kullanımı ya da çeşitli ihlaller nedeniyle ehliyetine el konulan vatandaşlar, “ehliyet affı çıkacak mı?”, “ehliyet affı Meclis’e geldi mi?” ve “2026 ehliyet affı var mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte ehliyet affı ile ilgili son durum...
Ehliyet affı konusu, son dönemde trafik cezaları nedeniyle sürücü belgesi elinden alınan yüz binlerce vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medyada sık sık başlatılan kampanyalar, şoför esnafının talepleri ve artan mağduriyet iddialarıyla birlikte konu yeniden geniş kitlelerin dikkatini çekerken, gözler bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde atılabilecek olası adımlara çevrildi. Özellikle ekonomik şartlar ve çalışma hayatına etkileri nedeniyle ehliyetsiz kalan sürücüler için çözüm beklentisi artarken, ehliyet affına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
2026 Mayıs ayı itibarıyla ehliyet affı ile ilgili resmi bir yasa ya da yürürlüğe giren bir düzenleme bulunmuyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) olası bir düzenleme ihtimaline çevrilirken, yetkililerden gelen açıklamalar sürecin henüz somut bir adım aşamasına gelmediğini gösteriyor.
EHLİYET AFFI ÇIKTI MI, 2026’DA OLACAK MI?
Ehliyet affı 2026 son durum incelendiğinde, şu an yürürlükte bir düzenleme olmadığı açıkça görülüyor.
2026 yılı itibarıyla ehliyet affı çıkmadı.
Resmi kaynaklardan yapılan değerlendirmelere göre:
Yeni bir ehliyet affı düzenlemesi yürürlükte değil
Hükümetin gündeminde doğrudan bir af çalışması bulunmuyor
Mevcut durumda sürücü cezaları ve yaptırımlar geçerliliğini koruyor
Bu nedenle “ehliyet affı çıktı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.
EHLİYET AFFI TBMM GÜNDEMİNE GELDİ Mİ?
Ehliyet affı TBMM’de mi? sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
Güncel tabloya göre:
Ehliyet affı ile ilgili TBMM’de kabul edilmiş bir yasa yok
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan resmi bir teklif bulunmuyor
Ancak zaman zaman siyasi isimler tarafından öneri ve çağrılar yapılıyor
Bazı milletvekilleri ve meslek grupları, özellikle şoför esnafının yaşadığı mağduriyetleri dile getirerek sınırlı kapsamlı bir af talebini gündeme taşıyor. Ancak bu çağrılar henüz yasalaşma sürecine girmiş değil.
EHLİYET AFFI NEDEN ÇIKMIYOR?
Ehliyet affı neden yok? sorusunun yanıtı, yetkililerin trafik güvenliği vurgusunda saklı.
Öne çıkan gerekçeler şöyle:
Trafikte caydırıcılığın korunmak istenmesi
Kurallara uyumun zayıflamaması
Önceki afların olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi
Bu nedenle yetkililer, ehliyet affı konusuna temkinli yaklaşıyor ve sürekli af beklentisinin oluşmasının önüne geçilmek istendiğini ifade ediyor.
EHLİYET AFFI KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
Ehliyet affı beklentisi özellikle şu gruplar arasında yoğunlaşıyor:
Ceza puanı dolduğu için ehliyeti alınanlar
Trafik cezası nedeniyle sürücü belgesine el konulanlar
Şoförlük yaparak geçimini sağlayan esnaflar
Lojistik ve taşımacılık sektöründe çalışan sürücüler
Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin ehliyetine çeşitli nedenlerle el konulduğu bilinirken, bu durum dolaylı olarak milyonlarca vatandaşı etkiliyor.
OLASI EHLİYET AFFI NASIL OLABİLİR?
Henüz resmi bir ehliyet affı düzenlemesi bulunmamakla birlikte, kamuoyunda konuşulan beklentiler şu şekilde öne çıkıyor:
Ceza puanı nedeniyle ehliyeti alınanlara kolaylık sağlanması
Hafif trafik ihlallerine yönelik sınırlı af uygulanması
İlk kez ihlal yapan sürücülere ikinci bir şans verilmesi
Buna karşılık, olası bir düzenlemede şu ihlallerin kapsam dışında kalması bekleniyor:
Alkollü araç kullanımı
Uyuşturucu etkisinde araç kullanma
Ölümlü ve ağır yaralanmalı kazalar