Ege’nin zirvesinde tarihe geçecek katılım: Gediz Murat Dağı’nda on binler buluştu
Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali", bölge tarihine geçecek bir katılımla gerçekleştirildi. Ege ve Marmara bölgelerinin su kaynağı olan Murat Dağı, bu kez binlerce vatandaşın eğlence ve heyecan dolu anlarına tanıklık etti.
Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen festival, beklenen ilginin çok üzerinde bir katılımcı sayısına ulaştı. On binlerce kişinin akın ettiği festival alanında vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Ünlü sunucu ve DJ Doğukan Alsay’ın performansı eşliğinde düzenlenen müzik etkinlikleri, kartopu savaşları ve kızak yarışları katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan festivale devlet erkanı da tam kadro katıldı. Protokol üyeleri vatandaşlarla selamlaşarak, pistlerdeki coşkuya ortak oldular.
Festival, Gediz’in gastronomi değerleriyle de ön plana çıktı. Soğuk havada Murat Dağı’nın zirvesine çıkan misafirlere ilçenin dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli lezzeti olan Gediz tarhana çorbası ikram edildi. Karlı zirvelerde içleri ısıtan bu geleneksel lezzet, yerel kültürün tanıtımı açısından ziyaretçilerden tam not aldı.
Festivalin mimarı olan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "İlk kez düzenlediğimiz festivalimiz, bölgemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Marmara ve Ege denizlerimizi besleyen Murat Dağı’mızda termal turizmin yanında kayak ve kızak turizmini de canlandırmakta gayretliyiz.
Murat Dağı sadece kışın değil, termal kaynakları ve doğasıyla dört mevsim hizmet verebilen nadir merkezlerden biridir. Hedefimiz, burayı Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu kış şöleninde bizleri yalnız bırakmayan sayın valimize, milletvekilimize ve on binlerce hemşehrimize teşekkür ediyorum" dedi.
Festival, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin bölge ekonomisine ve tanıtımına sağladığı katkıyı bir kez daha tescilledi. Termal suyun sıcaklığı ile kayağın heyecanını birleştiren merkezin önümüzdeki yıllarda ulusal çapta daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması ve Ege’nin kış turizmindeki lokomotifi olması bekleniyor.
Festivale Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, çevre belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.