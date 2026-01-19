Ege’nin zirvesinde tarihe geçecek katılım: Gediz Murat Dağı’nda on binler buluştu

1

Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen festival, beklenen ilginin çok üzerinde bir katılımcı sayısına ulaştı. On binlerce kişinin akın ettiği festival alanında vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Ünlü sunucu ve DJ Doğukan Alsay’ın performansı eşliğinde düzenlenen müzik etkinlikleri, kartopu savaşları ve kızak yarışları katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan festivale devlet erkanı da tam kadro katıldı. Protokol üyeleri vatandaşlarla selamlaşarak, pistlerdeki coşkuya ortak oldular.