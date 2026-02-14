Ege'de Karadeniz rüzgarı! Muğla'da binlerce kişi hamsi kuyruğuna girdi
Muğla'da düzenlenen 2. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı. Muğla Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, Ege ve Karadeniz kültürü bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Karadenizliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen hamsi festivali, yoğun bir katılımla gerçekleşti. "Yeryüzü cenneti" Muğla'da Karadeniz kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 5 ton hamsi ızgaralarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, derneğin 2009 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ve Muğla'da yaklaşık 140 bin Karadeniz kökenli vatandaşın yaşadığını belirtti. Karakaş, konuşmasında "Karadeniz sadece bir coğrafya değildir, Karadeniz emektir, alın teridir, paylaşmaktır. Hamsi ise bu kültürün en büyük simgelerinden biridir. Bugün burada sadece bir şölen için değil; kültürlerin buluştuğu, dostlukların pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği özel bir günde bir araya geldik" dedi.Etkinliğin asıl zenginliğinin farklı bölgelerden insanların aynı sofrada buluşabilmesi olduğunu vurgulayan Karakaş, yaklaşan Ramazan ayı için de birlik temennisinde bulundu. Konuşmasında bölge tarımına katkı sağlayan isimleri de anan Karakaş, Karadeniz'de çay ve narenciye yetiştiriciliğinin öncülerine rahmet diledi. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karakaş, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras başta olmak üzere tüm destekçilere şükranlarını sundu. Şölen, hamsi ikramının ardından horonlar ve yerel etkinliklerle gün boyu neşe içinde devam etti.
