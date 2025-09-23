Efsane çözüldü: İki şehir el ele verdi, yılların sorunlu yolu yenilendi!

4

"DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"Açılış töreninde konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Belediye başkanlarımıza kazandırmış oldukları bu güzel yol için çok teşekkür ediyorum. Güzel yürekli belediye başkanları inandıkları bu yolda dayanışma ile bir bir sorunları çözüyorlar. İşte bunun hayat bulmuş halini hep birlikte burada görüyoruz. Daha güzel işler yapacağız. Bu hizmetleri sizlerle buluşturan belediye başkanlarımıza ve emekçilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Yolun hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, "Bizde ayrım yok, ayrı gayrı yok. Aynı hedefe odaklandık; o da vatandaşlarımızı en iyi belediyecilik hizmetleriyle buluşturmak. Bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz, çünkü biz halkımıza hizmet sözü verdik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri el ele vererek, omuz omuza çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu birliktelik sayesinde hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık. İki büyükşehir belediyesi ve iki ilçe belediyesi olarak, yıllardır süregelen bir sorunu çözüme kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.