Edirne'nin tarımsal üretim potansiyelini artıracak önemli proje devreye alındı: 520 bin dekar arazi suya kavuşacak
Edirne'nin tarımsal üretim potansiyelini artıracak önemli projelerden biri olan Çakmak Barajı, tamamlanmasının ardından su almaya başladı. Yaklaşık 150 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan dev tesis, Meriç Nehri'nden getirilen suyla doldurulacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Büyük heyecan uyandıran projenin hayat geçmesinin sevinci yaşanırken, yapılan duanın ardından üreticiler için büyük önem taşıyan Çakmak Barajı'na su salımı yapıldı.
Meriç Nehri'nin suyunu baraja taşıyan iletim hattının inşası tamamen bitirilirken, hat üzerinden gerçekleştirilen su verme işlemi ilk etapta kontrollü şekilde sürdürülecek. Barajın tam kapasite ile devreye girmesiyle birlikte, önümüzdeki yıl 520 bin dekarlık geniş tarım alanı modern sulama imkanına kavuşacak.
Kuraklığın Türkiye genelinde etkisini artırdığı bu dönemde, Edirne'deki su projeleri hem çiftçinin elini güçlendirmeyi hem de uzun vadeli sürdürülebilir üretimi güvence altına almayı hedefliyor. Çakmak Barajı da bölgenin su stresini azaltacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Kış aylarında dolacak olan baraj, yazın Meriç Nehri'nde debinin düşmesi halinde üreticilerin adeta sigortası olacak.
"Edirne açısından stratejik bir öneme sahip"
Projenin Edirne açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Sezer, "Uzun zamandır beklenen bir projenin hayata geçtiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 2 ay önce Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla iletim hattından ilk su girişini gerçekleştirmiştik. Deprem sürecine rağmen 700 milyon lirayı geçen bu yatırımın tamamlanması, büyük bir emek ve kararlılık örneğidir. Emeği geçen tüm DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Edirne'de son 2 yıldır ciddi kuraklık yaşandığını hatırlatan Sezer, buna rağmen alınan tedbirlerle çiftçinin bu süreci az zararla atlattığını ifade etti. Sulama altyapısında yapılan yapısal değişikliklere de değinen Vali Sezer, Hamzadere Sulama Birliği'nin tüm şehre hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendiğini, birliğin adının Edirne Sulama Birliği olarak değiştirildiğini ve yönetim merkezinin Uzunköprü'ye taşındığını aktardı.
Ayrıca pompaj tesislerinin otomasyon sistemine bağlandığını ve bugün itibarıyla su basma işleminin yeniden başlatıldığını belirten Vali Sezer, "75 milyon metreküplük su transferi oldukça maliyetli bir süreç olmasına rağmen, üreticinin suya ulaşımını kolaylaştırmak için bu yükü devlet olarak üstleniyoruz" dedi.
Baraja su aktarımında kullanılan pompaların enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayacak GES projesinin de 2026 yılı yatırım programına alındığını açıklayan Sezer, böylece hem maliyetlerin düşürülmesi hem de daha çevreci bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.
DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ise barajı besleyen sistemde görevli 9 pompanın günlük 800 bin metreküp su basacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bu kapasitenin özellikle yaz aylarında bölgedeki tarımsal faaliyetlerin devamlılığı açısından kritik rol oynayacağı vurgulandı.
Tam kapasiteyle devreye girdiğinde bölgenin üretim desenini çeşitlendirmesi beklenen Çakmak Barajı, Edirneli çiftçilerin gelirini artıracak ve kentin tarım gücünü daha da güçlendirecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.Bu düzenleme ile su yönetiminin tek merkezden, daha güçlü bir organizasyon yapısıyla yürütülmesi hedefleniyor.