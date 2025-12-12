Edirne'nin tarımsal üretim potansiyelini artıracak önemli proje devreye alındı: 520 bin dekar arazi suya kavuşacak

3

Projenin Edirne açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Sezer, "Uzun zamandır beklenen bir projenin hayata geçtiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 2 ay önce Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla iletim hattından ilk su girişini gerçekleştirmiştik. Deprem sürecine rağmen 700 milyon lirayı geçen bu yatırımın tamamlanması, büyük bir emek ve kararlılık örneğidir. Emeği geçen tüm DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.