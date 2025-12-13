Edirne'nin son ustalarından! 30 yılı aşkın sürdürdüğü meslek gençler gelmezse kaybolacak

1

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy’de yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Şahin, 30 yılı aşkın süredir el yapımı süpürge üretmeye devam ediyor. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köy ziyareti kapsamında Mustafa Şahin’i iş yerinde ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Sevgili ile sohbet eden Mustafa Şahin, süpürgecilik mesleğine 1990’lı yıllarda başladığını ve mesleğin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini belirtti. Şahin, teknolojinin ilerlemesiyle birçok işin makineleştiğini, ancak el yapımı süpürgelerin hem dayanıklılığı hem de kültürel bir değeri sebebiyle hâlâ tercih edildiğini ifade etti.