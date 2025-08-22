Edirne'nin kalbi yenileniyor! Tarihi Saraçlar Caddesi'nde dev restorasyon başladı

2

Toplam 1500 metre uzunluğundaki caddede devam eden çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, görevlilerden bilgi aldı. Sezer, "Edirne'nin bir nevi kalbindeyiz. Saraçlar Caddesi, Edirne'de en fazla hareketliliğin olduğu, tarihi yapıların olduğu bir caddemiz. Burada toplamda 1500 metre uzunluğunda bir alanda düzenleme yapıyoruz, restorasyon çalışması yapıyoruz. Bu restorasyon çalışmalarında da 333 yapı, şu anda restore ediliyor. Saraçlar Caddesi büyük oranda tamamlandı ve Çilingirler, Balık Pazarı ve Orhaniye caddeleriyle beraber devam edecek. Bir taraftan da stadyumun bulunduğu alandaki kent meydanı çalışmalarıyla ilgili projesi tamamlandı. Oranın da proje revizyonlarını yapıyoruz, bazı konularda yeniden düzenleme yapılıyor. Burası tamamlandığı zaman, bütünsellik arz edecek şekilde Saraçlar'dan Tunca Nehri'ne kadar alanda büyük bir düzenleme hem alışveriş hem de diğer aktivitelerin yapılacağı büyük bir alanı düzenlemiş bulunacağız" dedi.