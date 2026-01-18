Edirne'nin en işlek caddesinde görüldü: Mağazaları Bulgarlar doldurdu

4





Kapalı alanlar tercih edildi



Esnaftan Fatih Gizer ise kış şartlarının çarşıyı etkilediğini vurgulayarak, "Kış tamamen geldi. Soğuk hava insanları çok etkiliyor, dışarı çıkmıyorlar. Zaten turist yok. Biz de çarşıda ısınmaya çalışıyoruz. Gelenler genellikle kapalı mekânları tercih ediyor" şeklinde konuştu.Bir diğer esnaf ise müşterilere hizmet verebilmek için sobaları yaktıklarını belirterek, "Müşterilere hizmet verebilmek için sobalar yakıyoruz ama bu da yeterli olmuyor. Soğuk gerçekten çok etkili" dedi.



Öte yandan Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen vatandaşların, pazarın kapalı olmasına rağmen Saraçlar Caddesi ve kapalı alışveriş alanlarında ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği görüldü.