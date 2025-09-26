Edirne'de Ulus Pazarı hakkında karar verildi! Belediye kapatmak istedi, mahkeme karar verdi

8

Ulus Pazarı’nda yönetmeliğe aykırı bir durum olmadığını belirten Atkoşan, "Ulus Pazarı, bir tekstil ve giyim pazarıdır. 5957 sayılı Pazar Yerleri Yönetmeliği, sadece sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satıldığı pazarları kapsamaktadır. Dolayısıyla Ulus Pazarı'nın yönetmeliğe aykırı bir durumu yoktur. Bununla ilgili elimizde Edirne İdare Mahkemesi kararları, Danıştay kararları ve Ticaret Bakanlığı'nın görüş yazıları mevcuttur" dedi.Atkoşan, "Belediyemizin aldığı idari karara karşı, Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talepli bir başvurumuz oldu. Mahkeme, geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu konuyla ilgili herhangi bir eksiklik varsa, biz bunu gidermeye hazırız. Şu an için karar yaklaşık 1 ay süreyle ertelenmiş durumda. Bu süreçte mutlaka ortak akılla bir çözüm üreteceğimize inanıyoruz. Belediye başkanımıza randevu talebimizi ilettik. En kısa sürede kendisiyle görüşerek hem elimizdeki belgeleri sunacağız hem de çözüm için iş birliği yapacağız" dedi. (DHA)