Edirne’de Makedon Kulesi restorasyonu tamamlandı! Ziyarete açılıyor

Roma’dan bugüne ulaşan tek sur kulesi



Roma İmparatoru Hadrianus tarafından MS 117-138 yıllarında yaptırılan ve eski Edirne’yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek yapı olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgelerinden biri olarak biliniyor. Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında kulenin üzerine ahşap katlar eklenip saat yerleştirilmesinin ardından yapı, uzun yıllar "saat kulesi" olarak anıldı. Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü. Deprem sonrası kule üzerine eklenen katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda dinamitle yıktırıldı. Kule, 1990'lı yıllarda yeniden restore edilirken Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında çevresinde arkeolojik kazılar gerçekleştirildi. Son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Makedon Kulesi'nin, Edirne’nin tarihsel mirasını yansıtan önemli bir ziyaret noktası olarak yeniden kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.