Edirne'de kritik ulaşım kararı: 1 Ekim'e kadar tek yön olarak uygulanacak
17.04.2026 - 11:13
Edirne’de yaz dönemi trafik yoğunluğunu azaltmak için kritik bir adım atıldı. Bugün itibarıyla Meriç ve Tunca köprüleri güzergahında ulaşım sistemi tamamen değişti. Dönüş yolu artık başka köprüden sağlanacak.
Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç Mahallesine giden Lozan Caddesinde Karaağaç yönüne tek yön uygulaması başlatılıyor. Karaağaç'tan şehir merkezine dönüşler ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkiindeki Süvari Köprüsü üzerinden sağlanacak.
Trafik akışının rahatlatılması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı getirildi. Yetkililer, sürücülerin yeni düzenlemeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.