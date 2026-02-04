Edirne'de ilk kez görüntülendi: Ramazan'ın ilk gününde ziyarete açılıyor

2

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon çalışmalarında, ana kubbeye ait kalem işi süslemelerin yenilenerek, Mimar Sinan döneminde belirtildiği gibi özgün haliyle yeniden aslına uygun olarak yapılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Ancak yapılan bu uygulamalar, sanat tarihçileri ve restoratörler arasında "özgünlük" ve "koruma ilkeleri" çerçevesinde görüş ayrılıklarına yol açmıştı.