Edirne'de iki kişi başardı: Tarihi köprüyü böyle geçtiler
22.02.2026 - 07:03Güncellenme Tarihi:
Edirne'de yağış sonrası suyla kaplanan Yalnız Göz Köprüsü'nde iki kişi, polis uyarılarına rağmen köprünün kenarından yürüyerek karşıya geçti. O anlar çevrede endişeye sebep oldu.
1
Edirne'de etkili olan yağışların ardından Yeniimaret Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan Yalnız Göz Köprüsü'nün bir bölümü sularla kaplandı.
2
. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köprünün bir kısmı kullanıma kapatılırken, şehir merkezine geçmek isteyen iki vatandaş polis ekiplerinin uyarılarına rağmen köprünün kanat kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı.
3
Tehlikeli anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlenirken, şahısların suya düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
4
Yağış sonrası su seviyesinin yükseldiği bölgelerde güvenlik önlemleri sürerken, vatandaşların yapılan uyarılara uyması istendi.
5