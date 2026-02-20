Edirne'de balık fiyatlarında şok düşüş! Fiyatı duyan sıraya girdi
20.02.2026 - 14:31Güncellenme Tarihi:
Edirne'de denizlerden gelen bolluk haberleri balık tezgahlarında etiketleri altüst etti! Geçtiğimiz günlerde kilosu 200 liradan satılan hamsi, bir anda 50 liraya kadar geriledi. Fiyatların 4 kat birden düştüğünü duyan vatandaşlar tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Hem satıcının hem de vatandaşın yüzünü güldüren bollukla hamsi 50 liradan alıcısını buldu. Balıkçı Yusuf Çimen, bolluğun birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.
Ramazan'ın bereketiyle geldiğini belirten Çimen, ilk gün 2 ton balık geldiğini ve hamsi bolluğunun birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.
Balık almaya gelen vatandaşlardan Zehra Özdemir, "Fiyatların düşmesi iyi oldu herkes balık yesin. Herkes bugün balık sırasına giriyor. Sevindirdi" dedi.
Havsa ilçesinden gelen Ahmet Ertürk, "Edirne'ye gezmeye geldim. Fiyatlar çok uygun. 4 kilo aldım. 200-300 liradan bir kerede 50 liraya düşmesi iyi oldu memnunuz. Ramazan bereketiyle geldi. Bereketli olur inşallah" diye konuştu.