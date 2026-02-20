Edirne'de balık fiyatlarında şok düşüş! Fiyatı duyan sıraya girdi

1

Denizlerde yaşanan hamsi bolluğu, hem fiyatları düşürdü hem de tezgâhları şenlendirdi. Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilosu 200 liradan satılan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar geriledi. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar tezgah önünde sıraya girdi.