Edirne'de asırlardır süren gelenek yaşatıldı! Çocuklar torbalarını doldurmak için birbirleriyle yarıştı
19.03.2026 - 19:07
Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde yüzlerce yıldır süren arife günü çocukların şeker toplama geleneği, bu yıl da devam etti.
1
Minikler, ellerine aldıkları küçük torbalarla köyü dolaşarak büyüklerin bayramını kutladı ve şekerleri topladı.
2
Çocuklar, torbalarını doldurmak için adeta birbirleriyle yarıştı.
3
Kapı kapı dolaşan çocuklar, topladıkları şekerleri daha sonra aileleriyle birlikte yedi.
4
Geleneğe katılan 7’den 70’e tüm köy halkı, asırlık bu geleneği yaşatarak bayram sevincine ortak oldu.
5
Çocukluğunda şeker toplayan köy sakinleri ise şimdi geleneği sürdürmek ve çocukların mutluluğunu paylaşmak için şeker dağıttı.
6
Asırlardır devam eden bu gelenek, Geçkinli köyünü bayramlarda adeta şeker tadında bir coşkuya büründürüyor.