GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne'de acı ölüm! Balık tutmak isterken sulama kanalına düştü

Edirne'de acı ölüm! Balık tutmak isterken sulama kanalına düştü

10.05.2026 - 16:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA) -

Hatay’da Anneler Günü’nde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadılar.

1Edirne'de acı ölüm! Balık tutmak isterken sulama kanalına düştü

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. Sulama kanalının pompa istasyonunda çalışan Mehmet Sezer, balık tutmak isterken suya düştü. Çevredekiler, kanalda çırpınan Sezer’i görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

2Edirne'de acı ölüm! Balık tutmak isterken sulama kanalına düştü

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Arama yapılabilmesi için pompalar durdurulup kanaldaki su, başka bir kanala yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda saat 15.00 sıralarında Mehmet Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı.