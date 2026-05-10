Edirne'de acı ölüm! Balık tutmak isterken sulama kanalına düştü
10.05.2026 - 16:24
Olay, saat 11.00 sıralarında Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. Sulama kanalının pompa istasyonunda çalışan Mehmet Sezer, balık tutmak isterken suya düştü. Çevredekiler, kanalda çırpınan Sezer’i görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Arama yapılabilmesi için pompalar durdurulup kanaldaki su, başka bir kanala yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda saat 15.00 sıralarında Mehmet Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı.