Edirne'de 6 asırlık sır! Rus işgalinden beri kapalı, toprak altından çıkarılıyor

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Tunca Nehri kıyısında bulunan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunan akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422'de yaptırıldı.

Kesme taş ve tuğladan inşa edilen hamamın duvarları özgünlüğünü koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile bir külliye oluşturan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.