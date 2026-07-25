Edirne'de 6 asırlık sır! Rus işgalinden beri kapalı, toprak altından çıkarılıyor
Edirne'de 1422 yılında inşa edilen ve geçmişte üzerinden yol geçirilen 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'nda yürütülen ihya çalışmalarında sona gelindi. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan restorasyon projesi kapsamında toprak altından çıkarılan tarihi yapı kısa süre içinde kentin kültür hayatına kazandırılacak. İşte Rus işgalinden bu yana kapalı olan Gazi Mihal Hamamı'nın tarihi ve son durumu...
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Vali Yunus Sezer'in talimatıyla iki yıl önce başlatılan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki tarihi yapının çevresi temizlendi, toprak altında kalan bölümleri gün yüzüne çıkarıldı.
Hamamın dış cephesi, çatısı ve iç mekanlarındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı yürütüldü.
Vali Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Aslına uygun şekilde restore edilen hamamın işlev kazandırılarak kentin kültürel ve sosyal hayatına dahil edileceğini belirten Sezer, tarihi yapının kısa süre içinde yeniden hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.
Tunca Nehri kıyısında bulunan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunan akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422'de yaptırıldı.
Kesme taş ve tuğladan inşa edilen hamamın duvarları özgünlüğünü koruyor.
Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile bir külliye oluşturan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.