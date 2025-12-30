Edirne'de 10 günlük su kesintilerine mahalleliden tepki geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.12.2025 - 23:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Umut IŞIK- Batuhan SEVER/ EDİRNE, (DHA)

Edirne'de yaklaşık 10 gündür su kesintilerinin yaşandığı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenledikleri eylemle tepki gösterdi.

Edirne'nin merkeze bağlı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde son bir haftadır sık sık su kesintileri yaşanıyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında düştüğü kentte mahalle sakinleri su ihtiyaçlarını bidonlarla çeşmelerden sağlamaya çalışıyor.

Mahalleye giden su borusu hattındaki arızalar nedeniyle yaşanan su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar meydanda toplanıp mağduriyetlerini dile getirdi.

Belediyeden sularının neden kesildiğini ve ne zaman su verileceği konusunda bir açıklama yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

'10 GÜNDEN BERİ ISINAMIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Adem Tekin, sular olmadığı için mağdur olduklarını belirterek, "10 günden beri ısınamıyoruz, bir karış suyumuz yok.

Bu çileyi çekmek zorunda mıyız? Neden hizmet yapılmıyor? Vergi veriyoruz, hizmetini de bekliyoruz. Su parasını takır takır ödüyoruz.

İlla çıkıp başka yerlere mi şikayet edelim? Evde çocuklarımız var, yazıktır" dedi.

Kamil Kelemer de yetkililerin soruna çözüm bulmasını isteyerek, "Yaklaşık 10 gündür sularımız akmıyor.

Burada taşıma suyuyla evlerimize su götürüyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, sadece yetkililerin bize el uzatmasını istiyoruz.

Halk olarak buraya toplanmamızın nedeni bu. Yetkililer artık buna el atsın" diye konuştu.