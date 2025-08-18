Edirne Ovası yeşile döndü: Rekor rekolte bekleniyor!

4

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz ve DSİ Ziraat Mühendisi Recep Çomak, tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Kaymakam Sevgili, "Bizim için en önemlisi çiftçilerimizin yüzlerinin gülmesiydi. Çeltik verimi iyi durumda, vatandaşlarımız su yönetiminden memnun. Tarlasına su ulaşmayan çiftçimiz yoktur" dedi.