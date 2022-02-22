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MagazinEbru Şahin: Cedi'nin İstanbul'a gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şahin: Cedi'nin İstanbul'a gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye
• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:

Ebru Şahin: Cedi'nin İstanbul'a gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye

ATV ekranlarında yayınlanan 'Destan' adlı dizide rol alan Ebru Şahin, uzun süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile birlikte. Önceki gün Zekeriyaköy'de araçlarında görüntülenen çift, durdukları sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ebru Şahin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediyenin çok önemli olmadığını, sevgilisinin yanında olmasının en güzel hediye olduğunu söyledi.

• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Ebru Şahin: Cedinin İstanbula gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye
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ABD'de basketbol oynayan Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in aşkı 2020 yazında Alaçatı’da başlamıştı. Ayrı ülkelerde yaşayan ikili, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmış; Şahin, sevgilisinin teklifine Kapadokya'da "Evet" yanıtını vermişti.

2Ebru Şahin: Cedinin İstanbula gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye

Geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de araçlarıyla seyir halinde objektiflere takılan ünlü çift, durdukları sıra da basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

3TELAFİ ETTİK

"TELAFİ ETTİK"

14 Şubat Sevgililer Günü'nü ayrı geçirdiklerini ifade eden Cedi Osman, "Ben Amerika'daydım. Ama bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telefi ettik" dedi.

4Ebru Şahin: Cedinin İstanbula gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye

27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin ise, konuyla ilgili, "Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye" şeklinde konuştu.

5Ebru Şahin: Cedinin İstanbula gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye

Evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine Cedi Osman (26), "Planlı bir şey yok şu an açıkcası. En doğru zamanda olacaktır" ifadelerini kullandı.

6SORULARA CEVAP VERMEDİLER

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Öte yandan evlilik hazırlığı yapan çift, geçen gece Emirgan'da Gizli Kalsın adlı mekanın önünde objektiflere yansımıştı. El ele mekana giden ikili, sorulara cevap vermeden hızlıca içeri girmişti.

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