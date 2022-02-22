• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
Ebru Şahin: Cedi'nin İstanbul'a gelmesi ve yanımda olması en güzel hediye
ATV ekranlarında yayınlanan 'Destan' adlı dizide rol alan Ebru Şahin, uzun süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile birlikte. Önceki gün Zekeriyaköy'de araçlarında görüntülenen çift, durdukları sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ebru Şahin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediyenin çok önemli olmadığını, sevgilisinin yanında olmasının en güzel hediye olduğunu söyledi.
• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
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ABD'de basketbol oynayan Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in aşkı 2020 yazında Alaçatı’da başlamıştı. Ayrı ülkelerde yaşayan ikili, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmış; Şahin, sevgilisinin teklifine Kapadokya'da "Evet" yanıtını vermişti.
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"TELAFİ ETTİK"
14 Şubat Sevgililer Günü'nü ayrı geçirdiklerini ifade eden Cedi Osman, "Ben Amerika'daydım. Ama bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telefi ettik" dedi.
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27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin ise, konuyla ilgili, "Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye" şeklinde konuştu.