Ebru Şahin-Cedi Osman'dan güzel haber! Çifte düğün yapacaklar...
'Destan' dizisinde başrol oynayan Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman, nikâh masasına oturmak için kolları sıvadı. Düğün hazırlıklarına başlayan ünlü çift, Türkiye'de ve yurt dışında iki ayrı tören yapacak.
Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı’da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.
"SENİ SEVİYORUM"
Ayrı ülkelerde yaşasalar da mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Cedi Osman, 8 Nisan'da 27 yaşına bastı. Ebru Şahin de sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
Güzel oyuncu, Instagram paylaşımına, "İyi ki güldün. Yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum" notunu düştü. Müstakbel eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü basketbolcu ise "İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum" yorumunu yaptı.