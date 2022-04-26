Ebru Şahin-Cedi Osman'dan güzel haber! Çifte düğün yapacaklar...

Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel, bir tane. Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay.