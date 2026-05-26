Düzce'nin rekoru Türkiye'yi besliyor: 502 tonu buldu

2

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede "Düzce’de 836 işletmede toplam 58 bin adet arılı kovan bulunmakta olup, yıllık ortalama 502 ton bal ve 14,5 ton balmumu üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretimle il ekonomisine önemli katkı sağlanırken, 11 işletmede yıllık 19.200 adet ana arı üretimi ile arıcıların damızlık ana arı ihtiyacı da karşılanmaktadır. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesine dahil olan ve sözleşme imzalayan arıcılara kovan başına ilave koruma desteği verilecektir. Projeye kayıtlı olan 49 arı yetiştiricisine 2 bin 605 kovan için toplam 1 milyon 302 bin 500 TL gen kaynağını koruma desteği verilecektir" denildi.