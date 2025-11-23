Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!

1

Yoğun emekle yetiştirilen aroması ve lezzetiyle fark oluşturan Düzce kestane kabağı, özellikle bebeklerin sindirim sistemini düzenlemesi nedeniyle anneler tarafından ilgi görürken, bu kabakla yapılan birbirinden lezzetli yemekler gastronomiye ilgi duyanlara farklı seçenekler sunuyor.