GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!
HaberlerGündem Haberleri Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!

Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!

23.11.2025 - 11:14Güncellenme Tarihi:

Düzce'nin coğrafi işaretli kestane kabağı, Osmanlı saray mutfaklarından miras kalan geleneksel kabak tatlısına lezzet katıyor.

1Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!

Yoğun emekle yetiştirilen aroması ve lezzetiyle fark oluşturan Düzce kestane kabağı, özellikle bebeklerin sindirim sistemini düzenlemesi nedeniyle anneler tarafından ilgi görürken, bu kabakla yapılan birbirinden lezzetli yemekler gastronomiye ilgi duyanlara farklı seçenekler sunuyor.

2Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!

Düzce'nin ödüllü aşçısı Raşit Sorgül, bölgenin coğrafi işaretli kestane kabağıyla hazırlanan kabak tatlısının yapılış sırlarını anlattı.

3Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!

Sorgül, tatlının lezzetine ulaşması için gereken sürenin önemine dikkat çekerek, "Kestane kabağını temizleyip, ayıklıyoruz. Daha sonra şekere yatırıp yaklaşık 4-5 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Kaynatırken sadece tarçın kullanıyoruz" dedi.

4Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!

Herkesin pişirme usullerinin farklı olduğunu ancak kestane kabağının mutlaka kısık ateşte pişmesi gerektiğinin altını çizen Sorgül, "Dolapta muhafaza edildiğinde 5-6 gün tazeliğini korur" şeklinde konuştu.

5Düzce'nin meşhur lezzetinin sırrı belli oldu!