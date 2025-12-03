Düzce'nin en kusursuz kafesi! Burada hem üretiyor hem kazanıyorlar

4

İşletme aşçısı Burçin Bayar ise kendi ailesinde de engelli bir birey bulunduğunu, bu nedenle çalışanları daha iyi anlayabildiğini aktardı. Bayar, "Kusursuz Kafe'de hep birlikte çalışıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Özel bireylerin sosyalleşmesi, topluma kazandırılması Kusursuz Kafe açısından da çok önemli bir durum. Kendilerini anlamak ve onlarla bir çalışma ortamında bulunmak bizim için çok güzel. Bazı noktalarda zorlanıyoruz ama birlikte aşabileceğimiz şeyler olunca güzel oluyor" ifadelerini kullandı.