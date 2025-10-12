Düzcelilere müjde! Açılış tarihi yaklaşıyor, sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek

2

Bölgedeki bankamatiklerin bulunduğu alan, görsel açıdan yenilenerek daha modern bir tasarıma kavuşturulacak ve aynı zamanda kart dolum noktası olarak düzenlenecek. Asar çevresinde yapılacak gece aydınlatmaları ile de bölgeye daha estetik ve güvenli bir görünüm kazandırılacak.Başkan Özlü, yaptığı değerlendirmede; "Projelerimizi tamamlamakla kalmıyor, sürekli geliştiriyoruz. Şehrimizin her noktasında estetiği, işlevselliği ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Asar Kemer Park’ta oluşturacağımız seyir terası ile birlikte kafeteryanın karşı yakasında sosyal yaşam alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.