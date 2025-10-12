Düzcelilere müjde! Açılış tarihi yaklaşıyor, sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek
Kaynak : İHA
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Kemer Park ve 23 Nisan Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Asar’da seyir terası oluşturulacağını kaydeden Başkan Özlü, 23 Nisan Parkı’nda da 7 sınıflı çocuk kütüphanesinin yapımında sona gelindiğini açıkladı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde yapımı devam eden Asar Kemer Park’ta Seyir Terası ve 23 Nisan Parkı içerisinde bulunan Çocuk Kütüphanesi Projelerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Barış Bayrak’tan bilgi aldı.Asar Kemer Park’ta başlatılan Seyir Terası Projesi, bölgeye estetik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra Düzcelilerin sosyal yaşamına da yeni bir soluk getirecek. Projede seyir terası ile birlikte köprünün diğer yakasında da sosyal yaşam alanları oluşturulacak.
Bölgedeki bankamatiklerin bulunduğu alan, görsel açıdan yenilenerek daha modern bir tasarıma kavuşturulacak ve aynı zamanda kart dolum noktası olarak düzenlenecek. Asar çevresinde yapılacak gece aydınlatmaları ile de bölgeye daha estetik ve güvenli bir görünüm kazandırılacak.Başkan Özlü, yaptığı değerlendirmede; "Projelerimizi tamamlamakla kalmıyor, sürekli geliştiriyoruz. Şehrimizin her noktasında estetiği, işlevselliği ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Asar Kemer Park’ta oluşturacağımız seyir terası ile birlikte kafeteryanın karşı yakasında sosyal yaşam alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.
sar Kemer Park projesinin ardından Camikebir Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Parkı’nı da ziyaret eden başkan Özlü parkın içerisinde yapımı devam eden çocuk kütüphanesini gezdi.Çocuk ve gençlere yönelik olarak tasarlanan kütüphane; geleneksel mimarisi, geniş iç hacmi ve kullanım alanlarıyla 23 Nisap Parkı çocuklar eğlencenin yanı sıra eğitim yuvası olarak da hizmet verecek. 7 sınıflı olarak planlanan kütüphanede bir adet camlı kafeterya ile hizmet verecek.
Başkan Özlü, iç dekorasyon ve peyzaj düzenlemeleri devam eden 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi’nin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.