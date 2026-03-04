GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de incelendi: İl Özel İdaresi kararını verdi, hayata geçiyor
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de incelendi: İl Özel İdaresi kararını verdi, hayata geçiyor

Düzce'de incelendi: İl Özel İdaresi kararını verdi, hayata geçiyor

04.03.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Düzce'de, İl Özel İdaresi yetkililerince Bahçeköy ve Paşakonağı güzergahındaki yollarda bakım ve iyileştirme çalışmaları için saha incelemesi gerçekleştirildi.

1Düzce'de incelendi: İl Özel İdaresi kararını verdi, hayata geçiyor

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, beraberindeki Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Savaş Tekin, kurum personeli ve köy muhtarlarıyla bölgede bozulan yol kesimlerini yerinde inceledi.

2Düzce'de incelendi: İl Özel İdaresi kararını verdi, hayata geçiyor

İncelemelerde, güzergahta yapılacak iyileştirme ve bakım çalışmalarına yönelik yatırımlar değerlendirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda izlenecek yol haritası belirlendi.

3Düzce'de incelendi: İl Özel İdaresi kararını verdi, hayata geçiyor

İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla il genelindeki yol bakım onarım çalışmalarının, belirlenen program dahilinde en kısa sürede hayata geçirileceğini kaydetti.