Düzce'de incelendi: İl Özel İdaresi kararını verdi, hayata geçiyor
Düzce'de, İl Özel İdaresi yetkililerince Bahçeköy ve Paşakonağı güzergahındaki yollarda bakım ve iyileştirme çalışmaları için saha incelemesi gerçekleştirildi.
Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, beraberindeki Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Savaş Tekin, kurum personeli ve köy muhtarlarıyla bölgede bozulan yol kesimlerini yerinde inceledi.
İncelemelerde, güzergahta yapılacak iyileştirme ve bakım çalışmalarına yönelik yatırımlar değerlendirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda izlenecek yol haritası belirlendi.
İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla il genelindeki yol bakım onarım çalışmalarının, belirlenen program dahilinde en kısa sürede hayata geçirileceğini kaydetti.