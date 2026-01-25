Düzce'de hizmete girdi, öğrenci akınına uğradı
Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, ara tatili boş geçirmek istemeyen öğrenciler ve bilim meraklıları için düzenlenen ücretsiz bilim atölyeleri dolu dolu geçiyor.
Temel bilimler, uzay ve havacılık, matematik, keşif, tasarım, robotik ve kodlama gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde, gençler hem bilimle tanışıyor hem de eğlenerek öğreniyor.
Düzce Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve bölgenin tek Bilim Merkezi olarak önemli bir misyon üstlenen Düzce Bilim Merkezi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilini bünyesinde hazırladığı atölye etkinlikleri ile geçiriyor.
Tatili çocuk ve gençler için verimli hale getirmek, aynı zamanda bilimle tanışmalarını sağlamak adına matematikten keşif, tasarım, temel bilimler ve robotik kodlama atölyelerine kadar birçok farklı alanda ücretsiz olarak atölye açan merkez, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Eş zamanlı şekilde bir çok etkinlikten faydalanma imkanına sahip olan çocuk ve gençler eğlenerek öğrenirken, bilimsel keşfin sınırlarını da zorlama imkanına sahip oldu.
Bilim Merkezi atölyelerinden faydalanan çocuklar, yaptıkları etkinliklerle hem eğlediklerini hem de keyif aldıklarını, kendi tasarımlarını da meydana getiriyor olmaktan duydukları mutluluğu paylaşarak, el becerilerini ortaya çıkartma imkanına sahip oldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.