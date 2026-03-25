Düzce'de her adımda görülmeye başlandı: Belediye devreye aldı
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin imarı noktasında rutin saha çalışmalarına devam ediyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, yapılan planlama çerçevesinde 63 mahalle genelinde yol yapım, tamirat ve asfalt serimi başta olmak üzere birçok çalışmayı aynı ada yürütüyor.
Bu doğrultuda müdürlük tarafından oluşturulan ilk ekip Ağa Mahallesi Güney çevre yolu üzerinde dolgu çalışmalarına devam ederken, bir diğer ekip ise Servet Bucurgat Caddesi başta olmak üzere şehir içinin belirli noktalarında road mix çalışmaları, Cedidiye Mahallesi’nde beton duba ve Kiremitocağı Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar öncesi kalıp kurma çalışması gerçekleştirdi.
Oluşturulan diğer ekipler ise Kirazlı Mahallesi’nde yol reglaj, Çiftepınarlar Mahallesi’nde küptaş tamirat çalışmaları, Kuyumcuhacıali Mahallesi’nde yol reglaj ve malzeme çalışmalarının yanı sıra şehrin belirli noktalarında yol bakım ve tamirat çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.