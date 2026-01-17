Düzce'de evinin odasında tek başına yapıyor! Kış gelince talep patladı, 81 ile gönderiyor

3

"Mengen sobası yapımına ev tipiyle başladım, bahçelerde de kullanılabilen ve yemek pişirme özelliği olan ördek modeliyle devam ettim. Artık yaş geçti, gençlere öğretmek istiyorum. Çok güzel bir zanaat." diyen Akdeniz, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirdi.



Akdeniz, sipariş usulüyle üretim yaptığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçmişte Almanya'ya kadar sobalar gönderdim. 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere de yaklaşık 100 soba yolladım, helal olsun. Evde oturup bir çayı bile zor içiyorum. Hemen iş yerime inesim geliyor çünkü bu zanaat bana babamdan kalma. Yaşım 63 ama hala daha merakım var. Geçen sene çevre il ve ilçelere de 6-7 soba gönderdim. Çocuklarımı da bu meslek sayesinde yetiştirdim. Biri mühendis diğeri de kendine dükkan açtı ama hiçbiri bu mesleği merak etmiyor. Ben zanaatıma ölene kadar devam edeceğim. Burası benim ekmek kapım, ne kar yağar ne yağmur, çayımı demler çalışmaya devam ederim."