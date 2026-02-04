DÜZCE TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Düzce asil ve yedek listeler belli oldu

4





TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?



TOKİ Düzce kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.



Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.



Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.



