DÜZCE TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Düzce asil ve yedek listeler belli oldu
TOKİ DÜZCE konut kura çekimi yapıldı. 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında Düzce geliyordu. 2 bin 470 konut sahibini buldu. Kura çekimi sonuçları canlı olarak TOKİ Youtube sayfasından yayınlandı. Vatandaşlar Düzce TOKİ kuralarını e devlet'ten öğrenebiliyor.
DÜZCE TOKİ sonuçları 500 bin konut kampanyası için yayınlandı. Düzce'de yaşayan vatandaşlar 2 bin 470 konut sahibi olmak için çekilişe katıldı. İşte Düzce TOKİ asil ve yedek listeler...
DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Düzce TOKİ kura çekimi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ DÜZCE KURASI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Düzce kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Düzce kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)