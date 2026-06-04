Dünyanın gözü Isparta'da! Kilosu 12 bin Euro'dan satılıyor: Kozmetik devleri sıraya girdi

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Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, sezonun başlamasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bu sezon Gülbirlik olarak özel sektör dışında 12-13 bin ton gül çiçeği alımı beklediklerini ifade eden Işıdan, "Bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi, yağışların bol olması sayesinde geçen yıla oranla daha iyi bir verim bekliyoruz. Hava sıcaklıkları çok fazla artmazsa bu verim daha da artabilir. Tahminen 12-13 bin ton arasında bir gül çiçeği alımı bekliyoruz. Bu gül çiçeklerini 40 ayrı noktada oluşturduğumuz alım merkezlerinde topluyoruz. Daha sonra Güneykent, Kılıç ve İslamköy'de bulunan fabrikalarımızda işliyoruz. Bin 500 kilogram konkret, 300-350 kilogram dolayında gül yağı ve yanı sıra gül suyu üretimi bekliyoruz" dedi.