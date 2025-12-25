Dünyanın en eskisi Hatay'da bulunuyor! Tarihi mekanda Noel ayini yoğun ilgi gördü

3

Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre’nin, M.S. 29–40 yılları arasında Antakya’ya gelerek Hristiyanlığı bu mağarada yaymaya çalıştığı biliniyor. Dini toplantıların gerçekleştirildiği kilisede, “Hristiyan” adının cemaate ilk kez burada verilmiş olması, yapıyı Hristiyanlığın ilk ibadet merkezlerinden biri haline getiriyor.St. Pierre Kilisesi, 1963 yılında Papa VI. Paul tarafından “hac yeri” ilan edildi. Modern Antakya manzarası eşliğinde ziyaret edilebilen kilisede, her yıl 29 Haziran’da Katolik Kilisesi tarafından ayin düzenleniyor. Yapı, Hristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerine ayrılmasından önceki ilk kilise olarak da biliniyor.