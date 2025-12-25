Dünyanın en eskisi Hatay'da bulunuyor! Tarihi mekanda Noel ayini yoğun ilgi gördü
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Medeniyet şehri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönettiği ayin sonrasında kilisede, Noel nedeniyle yılbaşı pastası kesildi. Hristiyanların yoğun ilgi gösterdiği ayinde, dualar ve ilahiler söylenirken vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemi aldı.
Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan ve “dünyanın ilk mağara kilisesi” olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi, Hatay’ın Antakya ilçesinde, Antakya–Reyhanlı yolu üzerinde Stauris Dağı’nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alıyor.
Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre’nin, M.S. 29–40 yılları arasında Antakya’ya gelerek Hristiyanlığı bu mağarada yaymaya çalıştığı biliniyor. Dini toplantıların gerçekleştirildiği kilisede, “Hristiyan” adının cemaate ilk kez burada verilmiş olması, yapıyı Hristiyanlığın ilk ibadet merkezlerinden biri haline getiriyor.St. Pierre Kilisesi, 1963 yılında Papa VI. Paul tarafından “hac yeri” ilan edildi. Modern Antakya manzarası eşliğinde ziyaret edilebilen kilisede, her yıl 29 Haziran’da Katolik Kilisesi tarafından ayin düzenleniyor. Yapı, Hristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerine ayrılmasından önceki ilk kilise olarak da biliniyor.
Doğal bir mağara olarak kullanılan yapı, zamanla yapılan eklemelerle kiliseye dönüştürüldü. 12. ve 13. yüzyıllarda Haçlılar tarafından ön cephesine eklenen yapı bölümüyle gotik mimari özellikler kazandı. Mağaranın tabanında 4. ve 5. yüzyıllara ait mozaik kalıntıları bulunuyor.Kilisede altar (sunak), niş içerisinde St. Pierre’ye ait küçük mermer heykel, kutsal kabul edilen su ve saldırılar sırasında cemaatin gizlice kaçabilmesi için kullanılan bir tünel yer alıyor. St. Pierre Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.