Dünyanın en büyüğü Hatay'da! Dağın içi oyularak yapıldı, binlerce kişi görmek için akın etti

3

Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara da bölgenin tarihi değerleri arasında yer alıyor. Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan Beşikli Mağara'da bölümler halinde 12 mezar bulunuyor. Taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle iniliyor. Kayaların oyulması ile yapılan, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler de ilgi çekiyor.