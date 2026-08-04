Dünyada sadece iki yerde yetişiyor! Bir damlası bile çok değerli: Çeşme'de hasat başladı

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Türkiye'nin damla sakızı ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilmesi için ağaç sayısının önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurgulayan Topal, hedeflerinin 200 bin sakız ağacını toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti.Havai köklendirme yöntemi sayesinde fidan üretiminin geçmiş yıllara göre çok daha hızlı yapılabildiğini belirten Topal, "200 bin ağaç bundan 5-10 yıl öncesine kadar çok önemli bir rakamdı ancak bizim yaptığımız havai köklendirme ile artık sorun değil. Biz yılda 15-20 bin, hatta 25 bin adet sakız fidanı üretebiliriz. Bunu milli bir seferberlik haline getirmek istiyoruz. Sakız ağacı ülkemiz için stratejik bir proje" dedi.