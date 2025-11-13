Dünyada sadece birkaç adet var! İki koleksiyoner farklı ülkelerden tek tek topladılar!

6

Balcı, koleksiyonunda 1800'den fazla plak bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "1500'ü kafa plak diyebilirim. Yani bulunması zor, nadide, özel, değerli plaklar. Bunların içerisinde mesela bir tane aşığın plağı var. Fransa'da bir müzayededen alıp Almanya'ya gönderttim o plağı. Bizzat gittim kendim oradan aldım. Dönerken de uçağı kaçırdım. Önemli olan bilet değil. O plağın kırılmamasıydı. Çünkü o plak o kadar nadir ki Türkiye'de 30-35 yıldır bu plağı arayıp bulamayan koleksiyonerler var. Ben onu bulduktan sonra herkes 'Nasıl buldu bu plağı?' demeye başladı. Bu da benim için keyif aslında." En önem verdiği plağın Çanakkale ile ilgili olduğunu anlatan Balcı, şunları kaydetti: "Şevket Bey diye birisi söylemiş. Tek yüzlü plak. Üzerinde Osmanlıca yazıyor. Sanatçının şu an biyografisi İstanbul Teknik Üniversitesinde araştırılıyor. Ölüm yılı 1920'lere denk geliyor. Dede Efendi'nin akrabalarından hatta torunlarından biri diye geçiyor. Tam detayı vermeyeyim çünkü biz de şu anda araştırıyoruz. Bu Türkiye için çok önemli bir eser. Muhtemelen bu plak dünyada bir tane. Bu benim Çanakkale'ye ışık tutmam gibi bir şey. O yüzden koleksiyonerliğin değeri burada ortaya çıkıyor. Bunlara sahip çıktığımız sürece bu eserler kaybolmayacak."