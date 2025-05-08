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Dünyada sadece Ağrı'da yaşıyor! Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Dünya'da sadece Ağrı Dağı çevresinde yaşıyor. Araştırmacılar uzun yıllar çalışarak ortaya çıkardı. Bölgenin volkanik yapısı özellikle yaban hayvanları için önem taşıyor. İşte detaylar...

AA
• 08 Mayıs 2025 - 15:22 • Son Güncelleme:
AA
• 08 Mayıs 2025 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın etekleri, yaban hayvanlarının yanı sıra amfibi ve sürüngenlere de ev sahipliği yapıyor.

2Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Dağda volkanik hareketlilik sonucu oluşan lav kayalıklar, birçok sürüngen tarafından yaşam alanı olarak kullanılıyor.

3Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Uzun yıllardır bilim insanlarınca bölgede yapılan çalışmada, lav kayalıklarda 37 amfibi ve sürüngen türünün yaşadığı tespit edildi.

4Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Iğdır Üniversitesi Yaban Hayatı Programı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, AA muhabirine, bölgede bilim insanlarınca çalışmaların sürdüğünü söyledi.

5Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Dağın eteklerinin önemine değinen Akman, "Ağrı Dağı'nın etekleri zamanında volkanik aktivite sonucu lavların akıntısıyla oluşmuş bir habitat. Bu da amfibi ile sürüngenlere barınma ve sığınma anlamında çok fazla olanak sağlayan bir bölge." dedi.

6Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Bölgenin böyle bir yapıya sahip olmasının yaban hayatı açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Akman, "Türkiye'de çok farklı habitat ve ekolojik koşullar var, bunlardan biri de Ağrı Dağı.

7Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Üç ülkeye sınır olması nedeniyle de zengin bir bölgemiz. Burada 17 aileye ait 37 tür barınmakta. Bunların 4'ü amfibi, 2'si kaplumbağa, 15'i kertenkele, 16'sı da yılan türü." diye konuştu.

8Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Akman, dünyada sadece Ağrı Dağı civarında yaşayan 2 türün olduğunu vurgulayarak, "Biri topbaş keleri, diğeri de Aras kertenkelesi. Ağrı Dağı ve civarında yer alan, özellikle kumluk bölgelerde dağılış göstermesiyle ayrı öneme sahip türlerimiz.

9Dünyada sadece Ağrıda yaşıyor Yüzyıllar önce oluştu, araştırmacılar ilk kez bu kadar net görüntüledi

Bu bölge yaklaşık 1800'lü yıllardan beri çalışılmakta ve günümüze gelen sayı da bu şekilde netleşmekte." ifadelerini kullandı.