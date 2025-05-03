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Dünyada nadir yetişiyor, Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da var! Hasat başladı, cepleri dolduracak

Birçok sektörde kullanılıyor. Dünyada çok nadir, Türkiye'de ise sadece Şanlıurfa'da yetişiyor. İlk hasat başladı. Bölge ve ülke ekonomisine ekonomik katkı sağlayacak.

İHA
• 03 Mayıs 2025 - 08:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Mayıs 2025 - 08:39 • Son Güncelleme:
1Dünyada nadir yetişiyor, Türkiyede sadece Şanlıurfada var Hasat başladı, cepleri dolduracak

Dünyada nadir olarak yetişen, Türkiye'de ise sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülün hasadı başladı.

2Dünyada nadir yetişiyor, Türkiyede sadece Şanlıurfada var Hasat başladı, cepleri dolduracak

Yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında hasadı yapılan karagül, bölgedeki seralarda yetiştiriliyor. Hasat sonrası çiçek, lokum, kahve, sabun ve dondurma gibi çeşitli yiyecek ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor.

3Dünyada nadir yetişiyor, Türkiyede sadece Şanlıurfada var Hasat başladı, cepleri dolduracak

Siyah renge yakın koyu mor rengiyle dikkat çeken Karagül, hem tarımsal üretimi hem de turistik değeriyle öne çıkıyor. Sessizliği ve eşsiz doğasıyla bilinen Halfeti, yılın belirli dönemlerinde karagülü görmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

4Dünyada nadir yetişiyor, Türkiyede sadece Şanlıurfada var Hasat başladı, cepleri dolduracak

Yetiştiriciler, iklim ve toprak yapısına özgü olarak yalnızca Halfeti'de yetişen bu özel çiçeği koruma ve üretimini artırma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

5Dünyada nadir yetişiyor, Türkiyede sadece Şanlıurfada var Hasat başladı, cepleri dolduracak

Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, karagülün ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, "Karagülden, gerek kolonyası, parfümü, sabunu, çikolatası, reçeli ve şerbeti gibi birçok alanda farklı farklı çalışmalar ve ürünler yapıldı.

6Dünyada nadir yetişiyor, Türkiyede sadece Şanlıurfada var Hasat başladı, cepleri dolduracak

Dolayısıyla hem ilçemizin tanıtımını katkıda bulunmak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar devam ediyor" dedi.

7Dünyada nadir yetişiyor, Türkiyede sadece Şanlıurfada var Hasat başladı, cepleri dolduracak

Karagülden hem yiyecek hem de kozmetik ürünü yaptıklarını aktaran karagül üreticisi Devrim Tutuş, "Karagüllerden kolonya, lokum, kahve, sabun ve dondurma yapıyoruz. Sabah güneşin doğuşu ile beraber gülerimizi topluyoruz. Yeni Halfeti'de bulunan fabrikamızda işliyoruz. Yılda iki defa sap dönemine sahip, ilkbaharda ve sonbaharda 18-20 gün topluyoruz" diye konuştu.