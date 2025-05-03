Dünyada nadir yetişiyor, Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da var! Hasat başladı, cepleri dolduracak

Karagülden hem yiyecek hem de kozmetik ürünü yaptıklarını aktaran karagül üreticisi Devrim Tutuş, "Karagüllerden kolonya, lokum, kahve, sabun ve dondurma yapıyoruz. Sabah güneşin doğuşu ile beraber gülerimizi topluyoruz. Yeni Halfeti'de bulunan fabrikamızda işliyoruz. Yılda iki defa sap dönemine sahip, ilkbaharda ve sonbaharda 18-20 gün topluyoruz" diye konuştu.