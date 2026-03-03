Dünyada eşi benzeri yok! Yapılışı 5 yıl sürdü, değer biçilemiyor

3

Demiratan yaptığı açıklamada; "Santimetrekarede 50x50, yani 2 bin 500 çift ilmekten oluşan bu halı şu ana kadar bilinen en sık ipek halıdır. Resmi kayıtlarda 25x25’lik halı yer alıyor. Guinness’e girebilmek için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Biz de şu anda o hazırlık aşamasındayız. Teknik olarak bu halı dünyanın en sık dokunan halısıdır" dedi. Yaklaşık 5 yıllık emeğin ürünü olan halının paha biçilemez olduğunu belirten Demiratan, eseri görmek isteyenleri Kapadokya’daki Carpet House firmasına davet etti.