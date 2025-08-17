Dünyada eşi benzeri yok! Trabzon'a giden hayran kalıyor

2

Camiyi görmek için farklı yerlerden gelenler olduğunu belirten çevre sakinlerinden Adem Güney, "Camimizin adı Hz. Ebu Bekir. Camimizin mimarisi gerçekten değişik. Türkiye'de ender rastlanan bir cami, minaresi olsun kubbesi olsun iç dizaynı güzel bir cami yapanlardan Allah razı olsun. Mahallemize katkısı olan güzel bir cami. Çok değişik bir mimariye sahip mahallemize katkısı olan bir cami. Cuma namazlarında camimiz hemen hemen doluyor. Camimizi dışardan görmeye gelenler bile var ilçeler olsun diğer illerden gelerek mimarisini inceliyorlar. Camimiz mimarisi yönünden ilgi çeken bir cami" dedi.