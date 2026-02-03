Dünyada eşi benzeri yok! Görenler hayrete düşüyor: Yan yana akıyorlar ama asla karışmıyorlar
Erzincan'da aynı yerden çıkan 5 farklı su yan yana akıyor ama asla birbirine karışmıyor. Depremin bile bozamadığı bu doğa mucizesi, görenleri hayretler içinde bırakıyor.
Erzincan’ın Ekşisu Mesire Alanı, dünyada nadir rastlanan doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgede 5 farklı su kaynağı, dar bir alanda yeryüzüne çıkmasına rağmen birbirine karışmadan akıyor. Bu özelliğiyle Ekşisu, hem ziyaretçilerin hem de bilim dünyasının ilgisini çekiyor.
Ekşisu bölgesinde aynı noktada ortaya çıkan ekşisu, kükürtlü su, tatlı su, sıcak su ve mineralli maden suyu, farklı kimyasal özelliklerini koruyarak ayrı ayrı yüzeye çıkıyor. Uzmanlara göre bu durum, dünya ölçeğinde ender görülen doğal oluşumlardan biri olarak kabul ediliyor.Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, Ekşisu’nun dünya çapında eşine az rastlanır bir alan olduğunu vurguladı.
Ayan, "Çok küçük bir alanda, farklı özelliklere sahip beş ayrı su kaynağı yan yana bulunuyor. Ekşisu, Horhor olarak bilinen kükürtlü su, çinko oranı yüksek ve ayak sağlığına iyi gelen su, tatlı su ve sıcak su birbirine karışmadan yüzeye çıkıyor. 1992 depreminde bile bu sular birleşmedi. Bu gerçekten olağanüstü bir durum" diye konuştu.
Ekşisu’nun yalnızca jeolojik değil, biyolojik açıdan da önemli bir alan olduğunu belirten Ayan, sazlık bölgelerin kuşlar için göç yolu üzerinde konaklama alanı oluşturduğunu, ayrıca "Erzincan Sütotu" olarak bilinen endemik bir bitki türüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.Bölgenin jeopark ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayan, "Burası dünya literatürüne girebilecek nitelikte. Korunmalı ve Erzincan’ın tanıtımında önemli bir değer haline getirilmeli. Hem turizme hem de ekonomiye ciddi katkı sağlar" dedi.