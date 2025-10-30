Dünyada ender rastlanıyor ama Tokat'ta bulundu! 2 bin yıldır kullanılıyor, dünyadan akın eden var

3

İçeriğinde dünyada ender rastlanan silisyum, florür ve kükürt mineraller bulunması nedeniyle 'özel su' olarak nitelendirilen termal kaynak, bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. 53,5 derece çıkış sıcaklığına ve 2 bin 137 miligram/litre mineralizasyona sahip olan termal su, romatizma, nevralji, cilt, kas ve eklem rahatsızlıklarına karşı şifa arayan vatandaşların uğrak noktası haline geldi.